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На Лунинецком молочном заводе – новый руководитель

09.02.2023
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Коллективу ОАО «Лунинецкий молочный завод» представили нового директора. Им стал Николай Бохонюк.

Николай Николаевич родом из Пинского района. В свое время окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства в Минске. Трудовую деятельность начал в колхозе им. Котовского на своей малой родине. С 1997 года на Пинском мясокомбинате работал на разных должностях – главного механика, главного инженера, директора.

Знакомство заводчан с новым руководителем состоялось при участии и.о. генерального директора холдинга «Концерн Брестмясомолпром» Алексея Степановича и председателя райисполкома Александра Савины.

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LNC

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