На Лунинецком молочном заводе – новый руководитель

Коллективу ОАО «Лунинецкий молочный завод» представили нового директора. Им стал Николай Бохонюк.

Николай Николаевич родом из Пинского района. В свое время окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства в Минске. Трудовую деятельность начал в колхозе им. Котовского на своей малой родине. С 1997 года на Пинском мясокомбинате работал на разных должностях – главного механика, главного инженера, директора.

Знакомство заводчан с новым руководителем состоялось при участии и.о. генерального директора холдинга «Концерн Брестмясомолпром» Алексея Степановича и председателя райисполкома Александра Савины.