На Лунинетчине объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

В конкурсе могут принимать участие все предприятия, организации, учреждения района государственной и негосударственной формы собственности, жители района.

Конкурс проводится с 4 по 27 декабря. Заявки принимаются до 25 декабря на электронный адрес газеты «Лунінецкія навіны» lncnews@brest.by или на сайт lnc.by.

Заявка должна содержать следующую информацию: для юридических лиц – наименование организации, для граждан – фамилия, имя, отчество участника, адрес проживания, контактный телефон, адрес объекта, а также включать в себя до 10 фотографий фасадов здания (зданий) и прилегающих территорий. Фото- и видеоматериалы, присланные участниками конкурса, размещаются на сайте lnc.by для общественного голосования.

Общую координацию и руководство конкурсом осуществляет отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома.

Основными критериями определения победителя являются: оформление фасада здания и входной группы, прилегающей территории, витражей и витрин, участие в оформлении центральных улиц, общественных мест (объектов) населенных пунктов, использование новых дизайнерских решений и оформлений, художественная и эстетическая зрелищность, техника и качество исполнения.

При определении победителя, предпочтение будет отдаваться организации, принявшей участие в оформлении центральных улиц и мест общего пользования наряду с оформлением собственной и прилегающей территории.

С 04.12.2020 по 15.01.2021 подсветка витражей и витрин рекомендуется с 16.00 часов до 8.00 часов ежедневно.

Победители определяются решением оргкомитета до 28 декабря 2020 года с учетом набранных баллов и общественного голосования. Награждение проводится в торжественной обстановке. Победителям вручаются Дипломы.