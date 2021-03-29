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В Лунинецком районе приступили к весеннему севу

Первыми в этом году ожили сельскохозяйственные угодья ОАО «Дворецкий», где посеяно 25 гектаров ярового тритикале и начаты работы на 64-гектарном участке, отведенном под горох.

Как утверждают земледельцы, сейчас для сева наступили самые оптимальные сроки: прекратились ночные заморозки, которые и сдерживали процесс, значительно повысилась температура воздуха. Аграрии утверждают, что на возвышенных участках очень важно успеть внести зерно во влажную почву, не допустить ее пересыхания. Поэтому работы на полях с каждым днем будут проходить все активнее.

 

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L N

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