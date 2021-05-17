На территории Лунинецкого района с начала года произошло 33 пожара, что на 9 пожаров больше по сравнению с прошлым годом. Погибло от пожаров и их опасных факторов 6 человек (2 человека за аналогичный период прошлого года).

Практически треть произошедших пожаров (9 из 33) случились по причине нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Так, например, 1 марта 2021 года в 21.52 в аг. Лунин на улице Солнечной произошел пожар в хозяйственной постройке, в результате чего огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество внутри здания. Пострадавших нет. В ходе проведенной проверки по факту пожара установлено, что причиной стало ослабление контакта соединения в месте скрутки гибких медных жил кабеля с жесткими алюминиевыми жилами, вследствие чего возникли большие переходные сопротивления с последующим нагревом электрической изоляции участка электропроводки и возгоранием кровли хозяйственной постройки.

Спасатели напоминают, чтобы уберечь свой дом от пожара: следите за исправностью электросетей и электроприборов, не применяйте самодельные электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не оставляйте включенные в сеть электроприборы без присмотра, не допускайте перегрузки электросети. Берегите себя и своих близких.