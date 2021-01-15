На техосмотр можно записаться через интернет

Как только закончились новогодние праздники, на диагностических станциях в Лунинце началось непрекращающееся движение. Многие автовладельцы не скрывают: ждали 1 января, ведь в начале года начал действовать обновленный Налоговый кодекс, а с ним отвязали от техосмотра обязательную выплату госпошлины на дороги. Сейчас за ее сбор отвечает налоговая инспекция, а станции диагностики сосредоточились на своей непосредственной функции – осмотре технического состояния автомобилей.

Как рассказал инженер УП “Белтехосмотр” Виталий Цыпкевич, за период с 5 по 12 января на двух станциях диагностики в Лунинце резко возросло количество выданных разрешений на участие в дорожном движении. Техосмотр прошли 556 единиц техники, в том числе 32, что принадлежит юридическим лицам. За весь декабрь 2020-го – 632. Станции работают сейчас в усиленном режиме. На станции №213, что размещена в филиале “Автобаза” райпо, очередь в среднем составляет 10-12 машин, а вот в “Автопарк №10” – до 30 единиц. За день проходят техосмотр около 50 транспортных средств. Стоит эта процедура 25 рублей за легковой автомобиль и 8 рублей 70 копеек – за выдачу разрешения.

– Каждый год прохожу техосмотр, – рассказывает автолюбитель Владимир Кохович. – Срок закончился в декабре, но ждал января по известным причинам. Приятно, что на станции работают профессионалы. Повезло приехать в то время, когда очередь была небольшая. Всего минут 30 пришлось подождать. Надеюсь, проблем не будет, ведь готовил машину к осмотру.

Около автопарка №10 водители рассказали, что занимали очередь с 5 часов утра, потому что на быстрое прохождение техосмотра не рассчитывают.

Автолюбители, которые ценят свое время и не желают стоять в живой очереди, могут записаться через интернет. Это возможность предоставляет сайт gto.by. Процедура занимает несколько минут. Все, что необходимо – выбрать диагностическую станцию, дату и время, а также указать свои контактные данные, госномер и марку транспортного средства. Вся информация сразу же поступит на диагностическую станцию для формирования списков предварительной записи.