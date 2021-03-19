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Началась вакцинация работников сфер образования и социальной защиты против COVID-19

В Лунинецком районе началась иммунизация работников сфер образования и социальной защиты против инфекции COVID-19.

Как рассказала главный врач УЗ “Лунинецкая ЦРБ” Светлана Хлебус, все желающие могут обратиться к своему участковому терапевту или по месту жительства для получения разрешения на проведение вакцинации. Прививки будут делать в Лунинецкой поликлинике (каб. №9, 2 этаж). Время работы: 8.00-16.00.

Для остальных желающих вакцинация против инфекции COVID-19 запланирована на апрель.

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