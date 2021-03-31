Начальник УСК по Брестской области встретился с коллективом молочного завода

Начальник УСК по Брестской области Дмитрий Конопляник встретился с трудовым коллективом ОАО «Лунинецкий молочный завод». Дмитрий Владимирович рассказал о себе, работе, целях и задачах ведомства.

Один из принципов деятельности Следственного комитета – это открытость и гласность, но в той мере, конечно, в какой это не противоречит тайне предварительного следствия, требованиям законодательства о государственных секретах и иной охраняемой законодательными актами тайне. В настоящее время у ведомства есть свои информационные ресурсы, на которых освещается работа следователей на местах происшествий, результаты расследования уголовных дел, учеба сотрудников, их участие в спортивных и культурных мероприятиях и другие события.

Во время общения руководитель областного ведомства обратил внимание на увеличение количества случаев хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей, напомнив присутствующим, как не стать жертвой кибермошенников.

Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими и деструктивными проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы. По словам Дмитрия Конопляника, впервые следователи столкнулись с таким масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию. Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения.

Активно принимаются меры по идентификации всех лиц, участвовавших в массовых беспорядках и других противоправных деяниях, особенно по установлению их организаторов и координаторов.

За период с августа 2020 года по настоящее время следователями Брестской области возбуждено более 300 уголовных дел экстремистской направленности, связанных с сопротивлением сотрудникам милиции, оскорблениями и угрозами в их адрес, хулиганством и повреждением имущества. Более 60 таких дел в отношении 150 обвиняемых переданы прокурору для направления в суд.

Дмитрий Владимирович также остановился на ответственности, которая наступает за совершение различных преступлений, в том числе за насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц, клевету и оскорбления представителей власти в интернете.

– Стали достаточно распространенными факты осквернения зданий и иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества в общественных местах, – констатировал Д.В. Конопляник. – В попытках накала обстановки в стране и дискредитации правоохранительных органов наиболее радикально настроенные лица продолжают распространять в интернете сведения, зачастую носящие характер дезинформации. Не единичны факты клеветы, оскорбления и направления угроз. Совершение этих действий влечет уголовную ответственность.

В ходе разговора он акцентировал внимание на том, что не нужно поддаваться призывам в интернете к совершению противоправных действий.

– Необходимо верить себе, думать и анализировать самостоятельно, а не позволять это делать кому-то за вас. Задумывайтесь о последствиях каждого своего поступка, – подвел итог Дмитрий Владимирович и пожелал коллективу здоровья, успехов и процветания.

По окончании встречи у работников молочного завода была возможность задать интересующие вопросы в индивидуальном порядке.