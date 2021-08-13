Нагрудного знака Союза строителей РБ удостоен работник “Гранита”

Работник цеха дробления Игорь Конопацкий – электрогазосварщик 6 разряда. А это значит, что он – высококлассный специалист в сварке любой сложности. В это День строителя его профессиональное мастерство было отмечено нагрудным знаком Союза строителей «За заслуги в строительстве».

– Сварщик – профессия ответственная, – подчеркивает Игорь Михайлович. – От моего умения и навыков напрямую зависят качество и долговечность металлических конструкций, да и срок службы сваренного участка.

По словам И.М. Конопацкого, в свое время стимулом к выбору работы на РУПП «Гранит» для него стала не только стабильная, достойная зарплата, но и внушительный социальный пакет, который уже много лет считается одним из лучших в строительной отрасли Беларуси.