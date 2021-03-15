Нарушение проведения массовых мероприятий: меры ужесточены

Закон «О массовых мероприятиях в Республики Беларусь» направлен на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах. Какие нововведения появились в связи з изменениями Кодекса об административных нарушениях, поинтересовались у заместителя прокурора Лунинецкого района Ольги Ковалевской.

– Что подразумевает собой «массовое мероприятие»?

– Это собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие. В соответствии с вышеназванным Законом, его проведение возможно при наличии соответствующего разрешения местного исполнительного и распорядительного органа.

– Какие меры ответственности предусмотрены в случае нарушений?

– Что касается самого порядка проведения массовых мероприятий, то они принимаются как к организаторам, так и к участникам. Граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Во-первых, согласно действующего с 1 марта 2021 года Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, изменился номер статьи, по которой привлекаются нарушители: ранее – это была 23.34, сейчас – 24.23. Во-вторых, существенно ужесточена ответственность. Так, за нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстрации пикетирование, иного массового мероприятия, совершенное участниками таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведения массовых мероприятий с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин, общественных работ или административного ареста. Ранее можно было получить предупреждение либо штраф до 30 базовых величин, либо административный арест.

– При повторном привлечении ответственность возрастает?

– Безусловно. Теперь может быть наложено взыскание в виде штрафа до 200 базовых величин (ранее – до 50-ти). Административный арест при повторном совершении может быть наложен от 15 до 30 суток.

Кроме уголовной и административной ответственности установлено, что всякий, кто причинил вред гражданам и (или) организациям во время проведения массовых мероприятий, обязан их возместить. Поэтому важно понимать, что любые действия необходимо оценивать с точки зрения, не нарушают ли они своим поведением права других, и помнить об основных принципах административного и уголовного процесса – неотвратимости ответственности в случае нарушения законодательства.