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Небезопасные приправы и специи нашли в торговой сети Лунинецкого района

В торговой сети Лунинецкого района выявлены небезопасные приправы и специи импортного производства. Такая информация опубликована на сайте райисполкома.

“Сотрудники Пинского отдела государственного надзора Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Лунинецкого района выявили приправы и специи, содержащие бактерии группы кишечной палочки”, – отметил заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Сергей Щербаков.

По результатам проверки продажа опасной продукции запрещена. Импортерам направлены предписания об ее изъятии из обращения.

Брестская областная инспекция Госстандарта продолжит надзорные мероприятия для защиты внутреннего рынка.

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