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Необычное оформление в память о Великой Отечественной войне появилось в частном секторе Микашевич

Макет артиллеристского орудия с армейским котелком, каской и веточкой яблони в цвету окружен двумя “ежами” с колючей проволокой.  Его автор – житель Микашевич Станислав Янковский. Приличная часть жизни уроженеца города гранитодобытчиков связана с Россией. Когда несколько лет назад вернулся на малую родину, свой жилищный вопрос мужчина решил с помощью старого дома по пер. 2-ой Мельничный.  Мастеровитые руки  Станислава Викторовича планомерно вдыхают новую жизнь не только в жилую постройку и двор, но и прилегающую к дому территорию. Регулярно ее украшают все новые оригинальные композиции. Жителям и гостям Микашевич хорошо запомнились стилизованные олени с ночной подсветкой и веселые снеговики, которые подарили немало позитива проходящим мимо людям. Ну а теперь  об историческом прошлом родного края напоминают благоустройство военно-патриотической направленности.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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