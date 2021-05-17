Необычное оформление в память о Великой Отечественной войне появилось в частном секторе Микашевич

Макет артиллеристского орудия с армейским котелком, каской и веточкой яблони в цвету окружен двумя “ежами” с колючей проволокой. Его автор – житель Микашевич Станислав Янковский. Приличная часть жизни уроженеца города гранитодобытчиков связана с Россией. Когда несколько лет назад вернулся на малую родину, свой жилищный вопрос мужчина решил с помощью старого дома по пер. 2-ой Мельничный. Мастеровитые руки Станислава Викторовича планомерно вдыхают новую жизнь не только в жилую постройку и двор, но и прилегающую к дому территорию. Регулярно ее украшают все новые оригинальные композиции. Жителям и гостям Микашевич хорошо запомнились стилизованные олени с ночной подсветкой и веселые снеговики, которые подарили немало позитива проходящим мимо людям. Ну а теперь об историческом прошлом родного края напоминают благоустройство военно-патриотической направленности.