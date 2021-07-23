Необычным благоустройством выделяется дом по адресу ул. Скорины, 2 в Микашевичах

Помимо качелей, горок и других составляющих детского комплекса во дворе многоэтажки установили уличные тренажеры. Однако главной отличительной особенностью современной игровой площадки все же является то, что она содержит и обучающие элементы, в том числе – телефоны службы спасения МЧС Беларуси. Играя, мальчики и девочки смогут не только почувствовать себя водителем пожарной машины, но и легкостью запомнят номера 101 и 112. И это важно. Ведь среди новоселов растущего микрорайона много молодых семей.