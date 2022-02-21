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Нотариусы Брестской области 23 февраля проконсультируют бесплатно

21.02.2022
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Нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан 23 февраля по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, сообщила пресс-секретарь областной нотариальной палаты Ольга Пашкевич.

Акция проводится по инициативе областной нотариальной палаты и приурочена ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. В течение рабочего дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Как правило, в числе наиболее востребованных – оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей, другие нотариальные действия.

“Для нотариального сообщества Брестской области проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и другим памятным датам, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан”, – прокомментировала Ольга Пашкевич.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, которые действуют на территории региона, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by

belta.by

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