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Новая победа “Лунінецкіх навін”

Итоги ежегодного областного соревнования среди редакций областных, объединенных, районных и городских газет, телевидения и радио, журналистов Брестской области были подведены задолго до сегодняшнего дня. Однако в церемонию вручения наград победителям свои коррективы внес коронавирус. И все же Дипломы и премии находят своих обладателей.

На Лунинетчину заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк приехал с целью провести прием граждан в г. Микашевичи. Работа началась с приятного момента: Геннадий Иосифович торжественно вручил награду главному редактору “Лунінецкіх навін”. Татьяна Войтеховская стала победителем в номинации “Лучший очерк “Наш современник”.

Свою победу журналист с многолетним стажем посвятила малой родине.

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