Новогоднюю елку торжественно открыли в Лунинце

Прежде чем новогодняя красавица засияла разноцветными огоньками, сказочные персонажи (а в их роли удачно выступили работники культуры) развернули на сцене новогоднее действо. Пересказывать его не будем, стоило посетить праздник и увидеть своими глазами.

А позже появился Дед Мороз и вместе со Снегурочкой и всеми зрителями произнесли волшебное заклинание и елочка засветилась. Кроме того, сказочные персонажи пожелали всем только добра и радости в оставшиеся дни уходящего 2021 года.

А еще был праздничный концерт. Индивидуальные предприниматели предлагали малышам различные игрушки и сладости.

Праздник удался! И пусть праздничное настроение сопутствует всем лунинчанам каждый день!