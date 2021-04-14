Новый магазин одежды и обуви “Смешные цены” открывает в Лунинце

В Лунинце открывается новый магазин одежды, обуви и аксессуаров «Смешные цены», который поможет одеться всей семье без удара по бюджету. Просторный торговый зал, аккуратные примерочные, хороший выбор одежды и обуви для детей и взрослых, привлекательные цены ждут вас по адресу: ул. Мелиоративная, 16Л.

Здесь найдутся товары на любой случай: от повседневной жизни до торжественных мероприятий. В ассортименте магазина – различные модели платьев, юбок, рубашек, брюк, пиджаков, кардиганов и спортивных костюмов. Вниманию покупателей представлен широкий выбор мужской, женской и детской обуви, а также верхней одежды.

На полках магазина представлены нижнее белье, колготки, носки, пижамы, и даже домашний текстиль. Отзывчивый персонал предложит различные аксессуары и детские игрушки.

Торжественное открытие магазина 16 апреля. В честь открытия предусмотрена скидка 10 процентов на весь ассортимент!

Приглашаем за покупками!

Адрес: г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 16Л

Время работы: с 9.00 до 20.00. Без выходных.

*На правах рекламы. УНП 690672217