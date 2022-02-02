Новый заместитель руководителя Лунинецкого района

Заместителем председателя Лунинецкого райисполкома 25 января назначен Сергей Вячеславович Черненко.

После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Землеустройство» работал инженером-геодезистом в Минске, заместителем начальника и руководителем землеустроительной и геодезической службы Лунинецкого района, в последнее время – начальником отдела землеустройства райисполкома.

Прежний заместитель председателя Руслан Васильевич Хомич возглавил дочернее коммунальное унитарное предприятие по капитальному строительству «УКС Лунинецкого района».