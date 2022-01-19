Нужны специалисты. Наиболее востребованные вакансии в Лунинецком районе

В управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома заявлены сведения о наличии 564 вакансий, в том числе по рабочим профессиям – 393 вакансии.

В городской местности имеется 347 вакансий, в сельской местности – 217 вакансий.

Наиболее востребованными вакансиями являются:

– специалисты, имеющие ветеринарное образование (КСУП “Хвоецкое”, ОАО “Дворецкий”, КСУП “Городокский”, КСУП “Чучевичи”, КСУП “Полесская опытная станция”, КСУП “Велута”, ОАО “Синкевичский”);

– инженера различного профиля (ОАО “Полесьеэлектромаш”, Лунинецкий водоканал, ГУ “Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Лунинецкого района”, ООО “ПТК АбразивБел”, КСУП “Хвоецкое”, СУП “Агро Лобчанское”, ОАО “Дворецкий”, КСУП “Городокский”, КСУП “Чучевичи”, ЧП “Редигерово-Агро”, ОАО “Вульковский рассвет”, КСУП “Велута”, ОАО “Синкевичский”, речной порт Микашевичи, РУПП “Гранит”, СУ-63);

– водители автомобиля (филиал “Автомобильный парк №10 г.Лунинец”, филиал “Автобаза” Лунинецкого райпо, Лунинецкое ПМС, филиал ПМК-59 ОАО “Пинскводстрой”, филиал ОАО “Берестейский пекарь” Лунинецкий хлебозавод, Лунинецкий участок почтовой связи, КСУП “Городокский”, КСУП “Полесская опытная станция”, ОАО “Вульковский рассвет”, КСУП “Велута”, опытный рыбхоз “Лахва”, ГУ Брестский областной детский ЦМР “Лахва”, ф/х “Юлиан”, ОАО “Синкевичский”);

– трактористы (ГП “Хвоецкое”, ОАО “Лунинский”, СУП “Агро Лобчанское”, ОАО “Дворецкий”, КСУП “Городокский”, КСУП “Чучевичи”, ЧП “Редигерово-Агро”, ОАО “Вульковский рассвет”, КСУП “Велута”, СУП “Межлесское”, опытный рыбхоз “Лахва”, ГУ Брестский областной детский ЦМР “Лахва”, ф/х “Юлиан”, ОАО “Синкевичский”);

– электромонтеры (УП “Барановичское вагонное депо”, КСУП “Чучевичи”, ОАО “Дворецкий”, КСУП “Хвоецкое”, Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД, ОАО “Лунинецкий райагросервис”, филиал “Пинские электрические сети”, Лунинецкий “Водоканал”, УП “Барановичское отделение Белорусской железной дороги” Барановичская дистанция электроснабжения, ОАО “Полесьеэлектромаш”, Войсковая часть № 65408);

– электрогазосварщики (Лунинецкое ЖКХ, ЧП “Металлоснаб”, КСУП “Городокский”, КСУП “Чучевичи”, ЧП “Редигерово-Агро”, ОАО “Вульковский рассвет”, КСУП “Велута”, ОАО “Синкевичский”, УП “Барановичское вагонное депо”).

Более подробную информацию по интересующейся профессии (специальности) Вы можете получить в автоматизированной информационной системе службы занятости «Общереспубликанский банк вакансий», который расположен на портале государственной службы занятости Республики Беларусь по адресу www.gsz.gov.by.

Просмотреть вакансии можно по любому региону республики. Обновление банка вакансий происходит в режиме реального времени.”

Ирина Семенченко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома