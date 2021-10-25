Об отключении электроэнергии

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ будет отключена электроэнергия:

26 октября с 09.00 до 16.00 в г. Микашевичи – ул. Машерова (дома 13-33), ул. Руденко (дома 9-35);

26 октября с 13.00 до 18.00 в д. Лахва – ул. Рыбхозная (дома 30-49);

27 октября с 09.00 до 16.00 в г. Микашевичи – ул. Светлая (дома 20-32), ул. Руденко (дома 11-26);

28 октября с 09.00 до 16.00 в г. Микашевичи – ул. Машерова (дома 1-4), пер. Мельничный (дома 20-36);

28 октября с 10.00 до 16.00 в д. Лахва – ул. Рыбхозная (дома 30-49);

Приносим свои извинения за временные неудобства.