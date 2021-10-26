Об отключении электроэнергии в Лунинце

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ будет отключена электроэнергия в Лунинце:

26 октября с 10.00 до 12.00 – ул. Вокзальная (дома 1, 31), ул. Советская (дома 39-53), ул. 17 Сентября (дома 11-39), ул. Пинская (дома 7-9), пер. Садовый (дома 9, 14);

27 октября с 09.00 до 15.00 – ул. Воинов-интернационалистов, Фролкина-Чепурнова, Жукова, Минакова, Юстиновича, Беловежская, Аэродромная, Макаенка;

28 октября с 09.00 до 17.00 – ул. Красная, 106.