Об отключении электроэнергии

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством работ на линии электропередач:

– 19 октября 2021 года:

с 09.00 до 16.00 в д. Лахва (ул. Рыбхозная, дома 30-49);

с 09.00 до 17.00 в аг. Кожан-Городок (ул. Березина, ул. Школьная, ул. Мироновича, ул. Цнянская (дома 6-31), ул. Луговая (дома 5-22), ул. Гимбатова (дома 9-36), пер. Мостовой (дома 1-20), д. Пески, х. Загребичево;

– 20 октября 2021 года:

с 09.00 до 17.00 в д. Лаховка, д. Лахва (ул.Мира, 10-103), х. Симогощи.

Приносим свои извинения за временные неудобства.