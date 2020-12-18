МикашевичиНовости района

Обменять пластиковые крышечки на новую жизнь предлагают юные волонтеры из микашевичской СШ №2

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» стартовал в Беларуси относительно недавно, около трех лет назад. Приобщать к этому доброму делу земляков начали учащиеся СШ №2 города Микашевичи. Рассказывает учитель Юлия Олесик:
– У детей в моем 8 «Б» классе правовой направленности очень активные, предприимчивые родители. О новом проекте рассказала одна из мам. Наше желание присоединиться к акции поддержала администрация учебного учреждения. Создали инициативную группу, провели среди учащихся конкурсы рисунков и на лучший контейнер для крышечек…
Сегодня компактные емкости для сбора разноцветных пластмассовых «кругляшей» можно увидеть во всех микашевичских школах и детсадах. Они встречаются и в торговых объектах. Наша активность нашла отклик у коллег из Синкевич, в житковичской гимназии. Теперь ее воспитанники координируют сбор крышечек в соседнем районе. Дети с удовольствием занимаются полезным делом.


– Проект ориентирован исключительно на детсадовцев и школьников?
– Нет, на людей всех возрастов. Дети увлекают родителей, а те, в свою очередь, друзей, коллег и просто знакомых – образовывается множество цепочек. Судя по разнообразию крышек и наполняемости установленных контейнеров, эту инициативу поддержали многодетные семьи, люди с активным образом жизни и другие горожане самых разных возрастов и интересов. Некоторые спрашивают, куда отвести пакет с крышечками, другие – просто опускают собранный материал в специальные емкости.

– Главная задача проекта – поддержать особенных детей по всей Беларуси…
– С начала старта инициативы прогулочные коляски получили Гриша Долгих из Минска, Леша Семешко из Витебска и Андрей Губар из Сморгони. Все три мальчика имеют инвалидность. Очень рады, что смогли помочь закрыть сбор средств на покупку протеза предплечья для 6-летней Саши Кацура из Речицы…
– Все ли крышечки подходят для сбора?


– Горожане приносят пластиковые крышки от бутылок из-под напитков, йогуртов, молока, шампуней, подсолнечного масла – то, что есть в квартире у каждого. Если сомневаетесь, подходит крышка или нет, посмотрите на ее внутреннюю сторону. Там должна быть маркировка 2, 4 или 5. Еще один отличительный знак – небольшой треугольник на упаковке с этими же цифрами. Очень грустно, когда из большого пакета с крышечками значительную часть приходится отправлять в мусорный контейнер.
– Что волнует активистов проекта?

– Хотелось бы как можно больше объектов, включая промышленные предприятия и организации, оснастить контейнерами для сбора пластиковых крышечек. А еще мечтаем о появлении в Микашевичах красивых, современных уличных емкостей. Возможно, кто-то из мастеров по металлу или представителей организаций захочет поддержать благотворительный проект и изготовить их. Денег за это никто не заплатит, но где-то в больнице или госпитале маленькие пациенты обязательно скажут вам огромное спасибо.
Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива учреждения.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Респираторы медикам района передали “Лунінецкія навіны”

Респираторы медикам района передали “Лунінецкія навіны”

Photo of Благодарностью Президента награждена Маргарита Сероокая

Благодарностью Президента награждена Маргарита Сероокая

Photo of ID-карта – ключ в мир цифровых возможностей. Видео

ID-карта – ключ в мир цифровых возможностей. Видео

Photo of Педагог Нина Ницевич стала автором гимна для родной школы

Педагог Нина Ницевич стала автором гимна для родной школы

Photo of Прием граждан проведет Cергей Колесниченко

Прием граждан проведет Cергей Колесниченко

Photo of «Евроопт» пришел и в Микашевичи

«Евроопт» пришел и в Микашевичи

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть