Обменять пластиковые крышечки на новую жизнь предлагают юные волонтеры из микашевичской СШ №2

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» стартовал в Беларуси относительно недавно, около трех лет назад. Приобщать к этому доброму делу земляков начали учащиеся СШ №2 города Микашевичи. Рассказывает учитель Юлия Олесик:

– У детей в моем 8 «Б» классе правовой направленности очень активные, предприимчивые родители. О новом проекте рассказала одна из мам. Наше желание присоединиться к акции поддержала администрация учебного учреждения. Создали инициативную группу, провели среди учащихся конкурсы рисунков и на лучший контейнер для крышечек…

Сегодня компактные емкости для сбора разноцветных пластмассовых «кругляшей» можно увидеть во всех микашевичских школах и детсадах. Они встречаются и в торговых объектах. Наша активность нашла отклик у коллег из Синкевич, в житковичской гимназии. Теперь ее воспитанники координируют сбор крышечек в соседнем районе. Дети с удовольствием занимаются полезным делом.



– Проект ориентирован исключительно на детсадовцев и школьников?

– Нет, на людей всех возрастов. Дети увлекают родителей, а те, в свою очередь, друзей, коллег и просто знакомых – образовывается множество цепочек. Судя по разнообразию крышек и наполняемости установленных контейнеров, эту инициативу поддержали многодетные семьи, люди с активным образом жизни и другие горожане самых разных возрастов и интересов. Некоторые спрашивают, куда отвести пакет с крышечками, другие – просто опускают собранный материал в специальные емкости.

– Главная задача проекта – поддержать особенных детей по всей Беларуси…

– С начала старта инициативы прогулочные коляски получили Гриша Долгих из Минска, Леша Семешко из Витебска и Андрей Губар из Сморгони. Все три мальчика имеют инвалидность. Очень рады, что смогли помочь закрыть сбор средств на покупку протеза предплечья для 6-летней Саши Кацура из Речицы…

– Все ли крышечки подходят для сбора?



– Горожане приносят пластиковые крышки от бутылок из-под напитков, йогуртов, молока, шампуней, подсолнечного масла – то, что есть в квартире у каждого. Если сомневаетесь, подходит крышка или нет, посмотрите на ее внутреннюю сторону. Там должна быть маркировка 2, 4 или 5. Еще один отличительный знак – небольшой треугольник на упаковке с этими же цифрами. Очень грустно, когда из большого пакета с крышечками значительную часть приходится отправлять в мусорный контейнер.

– Что волнует активистов проекта?

– Хотелось бы как можно больше объектов, включая промышленные предприятия и организации, оснастить контейнерами для сбора пластиковых крышечек. А еще мечтаем о появлении в Микашевичах красивых, современных уличных емкостей. Возможно, кто-то из мастеров по металлу или представителей организаций захочет поддержать благотворительный проект и изготовить их. Денег за это никто не заплатит, но где-то в больнице или госпитале маленькие пациенты обязательно скажут вам огромное спасибо.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото из архива учреждения.