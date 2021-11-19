Новости района

Обратите внимание: большое отключение электроэнергии! В том числе ночью

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия:

в городе Лунинце:

с 20.00 21 ноября по 08.00 22 ноября

  • ул. Брестская (2А-20А, 1А-19А, 15-47, 24А-54),
  • Паньковой (4А-16А, 3А-15А, 21-49, 20-48),
  • Сухого (1-19, 2-12а, 23-51А, 18-56),
  • Клещева,
  • Калинковича,
  • Кобринская (8-30, 32-82, 31А, 69, 69А),
  • пер. Трошина,
  • Гагарина (102, 105, 109А, 115, 119А, 124-164,  125А, 127, 131, 131А, 139,  141-193),
  • Высокая,
  • Садовая,
  • Крайняя,
  • 9 Мая,
  • пер. Высокий,
  • пер. Крайний,
  • пер. Бригадный,
  • Сельская (21-49, 18-68),
  • Маяковского,
  • Я.Купалы,
  • Заслонова,
  • Горького (24-32, 42, 25-35),
  • пер. Огородний,
  • Горького,
  • Любимова (1-25, 2-32),
  • Березина,
  • Революционная (44-46),
  • Гастелло,
  • Винокурова (29-43, 34-44),
  • пер. Колхозный,
  • Юбилейная,
  • Луговая(24а),
  • пер. Невского,
  • пер. Юбилейный,
  • Ровенская (5-33, 2-38),
  • Лермонтова,
  • Невского (55-63, 44-62А),
  • Есенина (16-36, 19-33),
  • Южная,
  • Красноармейская (36-92, 51-93),
  • Тургенева,
  • Комсомольская (26-32),
  • Тихая,
  • пер. Южный,
  • пер. Ровенский,
  • пер. Комсомольский,
  • пер. Тихий.

22 ноября с 09.00 по 17.00

  • ул. Ровенская (5-33, 2-38),
  • Лермонтова,
  • Невского (55-63, 44-62А),
  • Есенина (16-36, 19-33),
  • Южная,
  • Красноармейская (36-92, 51-93),
  • Тургенева,
  • Комсомольская (26-32),
  • Березина,
  • Тихая,
  • Гоголя,
  • пер. Южный,
  • пер. Ровенский,
  • пер. Комсомольский,
  • пер. Тихий,
  • пер. Гоголя.

23 ноября с 09.00 по 17.00

  • ул. Любимова (40-100),
  • Березина,
  • пер. 1-й Березинский,
  • пер 2-Березинский

в Лобче с 20.00 19 ноября до 08.00 20 ноября:

  • ул. Молодежная,
  • Советская,
  • Мира,
  • Пинская,
  • пер. Пинский

Приносим свои извинения за временные неудобства.

 

 

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “Сакрэты” прыбудовы да гасцініцы “Юбілейная”

“Сакрэты” прыбудовы да гасцініцы “Юбілейная”

Photo of В Лунинце пройдут публичные слушания по вопросам реализации инвестиционных проектов и программ в сфере ЖКХ

В Лунинце пройдут публичные слушания по вопросам реализации инвестиционных проектов и программ в сфере ЖКХ

Photo of “Витязь” просит помощи в поиске человека!

“Витязь” просит помощи в поиске человека!

Photo of Проект Программы патриотического воспитания населения обсудили в Лунинце

Проект Программы патриотического воспитания населения обсудили в Лунинце

Photo of Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

Лунинецкая молочка на продовольственной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2021»

Photo of 15 ноября 2021 года истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, арендной платы за земельные участки

15 ноября 2021 года истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, арендной платы за земельные участки

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть