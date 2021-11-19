Новости района
Обратите внимание: большое отключение электроэнергии! В том числе ночью
Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия:
в городе Лунинце:
с 20.00 21 ноября по 08.00 22 ноября
- ул. Брестская (2А-20А, 1А-19А, 15-47, 24А-54),
- Паньковой (4А-16А, 3А-15А, 21-49, 20-48),
- Сухого (1-19, 2-12а, 23-51А, 18-56),
- Клещева,
- Калинковича,
- Кобринская (8-30, 32-82, 31А, 69, 69А),
- пер. Трошина,
- Гагарина (102, 105, 109А, 115, 119А, 124-164, 125А, 127, 131, 131А, 139, 141-193),
- Высокая,
- Садовая,
- Крайняя,
- 9 Мая,
- пер. Высокий,
- пер. Крайний,
- пер. Бригадный,
- Сельская (21-49, 18-68),
- Маяковского,
- Я.Купалы,
- Заслонова,
- Горького (24-32, 42, 25-35),
- пер. Огородний,
- Горького,
- Любимова (1-25, 2-32),
- Березина,
- Революционная (44-46),
- Гастелло,
- Винокурова (29-43, 34-44),
- пер. Колхозный,
- Юбилейная,
- Луговая(24а),
- пер. Невского,
- пер. Юбилейный,
- Ровенская (5-33, 2-38),
- Лермонтова,
- Невского (55-63, 44-62А),
- Есенина (16-36, 19-33),
- Южная,
- Красноармейская (36-92, 51-93),
- Тургенева,
- Комсомольская (26-32),
- Тихая,
- пер. Южный,
- пер. Ровенский,
- пер. Комсомольский,
- пер. Тихий.
22 ноября с 09.00 по 17.00
- ул. Ровенская (5-33, 2-38),
- Лермонтова,
- Невского (55-63, 44-62А),
- Есенина (16-36, 19-33),
- Южная,
- Красноармейская (36-92, 51-93),
- Тургенева,
- Комсомольская (26-32),
- Березина,
- Тихая,
- Гоголя,
- пер. Южный,
- пер. Ровенский,
- пер. Комсомольский,
- пер. Тихий,
- пер. Гоголя.
23 ноября с 09.00 по 17.00
- ул. Любимова (40-100),
- Березина,
- пер. 1-й Березинский,
- пер 2-Березинский
в Лобче с 20.00 19 ноября до 08.00 20 ноября:
- ул. Молодежная,
- Советская,
- Мира,
- Пинская,
- пер. Пинский
Приносим свои извинения за временные неудобства.