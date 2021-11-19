Обратите внимание: большое отключение электроэнергии! В том числе ночью

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия:

в городе Лунинце:

с 20.00 21 ноября по 08.00 22 ноября

ул. Брестская (2А-20А, 1А-19А, 15-47, 24А-54),

(2А-20А, 1А-19А, 15-47, 24А-54), Паньковой (4А-16А, 3А-15А, 21-49, 20-48),

Сухого (1-19, 2-12а, 23-51А, 18-56),

Клещева,

Калинковича,

Кобринская (8-30, 32-82, 31А, 69, 69А),

пер. Трошина,

Гагарина (102, 105, 109А, 115, 119А, 124-164, 125А, 127, 131, 131А, 139, 141-193),

(102, 105, 109А, 115, 119А, 124-164, 125А, 127, 131, 131А, 139, 141-193), Высокая,

Садовая,

Крайняя,

9 Мая,

пер. Высокий,

пер. Крайний,

пер. Бригадный,

Сельская (21-49, 18-68),

Маяковского,

Я.Купалы,

Заслонова,

Горького (24-32, 42, 25-35),

пер. Огородний,

Горького,

Любимова (1-25, 2-32),

Березина,

Революционная (44-46),

Гастелло,

Винокурова (29-43, 34-44),

пер. Колхозный,

Юбилейная,

Луговая(24а),

пер. Невского,

пер. Юбилейный,

Ровенская (5-33, 2-38),

Лермонтова,

Невского (55-63, 44-62А),

Есенина (16-36, 19-33),

Южная,

Красноармейская (36-92, 51-93),

Тургенева,

Комсомольская (26-32),

Тихая,

пер. Южный,

пер. Ровенский,

пер. Комсомольский,

пер. Тихий.

22 ноября с 09.00 по 17.00

ул. Ровенская (5-33, 2-38),

(5-33, 2-38), Лермонтова,

Невского (55-63, 44-62А),

Есенина (16-36, 19-33),

Южная,

Красноармейская (36-92, 51-93),

Тургенева,

Комсомольская (26-32),

Березина,

Тихая,

Гоголя,

пер. Южный,

пер. Ровенский,

пер. Комсомольский,

пер. Тихий,

пер. Гоголя.

23 ноября с 09.00 по 17.00

ул. Любимова (40-100),

(40-100), Березина,

пер. 1-й Березинский,

пер 2-Березинский

в Лобче с 20.00 19 ноября до 08.00 20 ноября:

ул. Молодежная,

Советская ,

, Мира,

Пинская,

пер. Пинский

Приносим свои извинения за временные неудобства.