Новости районаОбщество

Общественная приёмная: изменения и дополнения Конституции Беларуси

31.01.2022
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31 января 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Милованова Екатерина Ивановна по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

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