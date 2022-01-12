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Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь в трудовых коллективах

12.01.2022
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Председатель Лунинецкого районного  объединения профсоюзов Игорь Гапон  встретился с трудовыми коллективами  Автопарка №10 г. Лунинца и СДЮШОР. Основная тема встреч — обсуждение  проекта изменений и дополнений  Конституции Республики Беларусь. Игорь Иванович обозначил основные изменения и дополнения, которые предлагается внести в Основной Закон.

Все  статьи  выносились на обсуждение,  но  статья 15  о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны подверглась бурному обсуждению. Все единогласно высказали своё положительное мнение по данной статье.

Профсоюзный лидер напомнил, что мнения,  относительно содержания проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения по его совершенствованию можно направить в Национальный центр правовой информации.

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Елена Данилович

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