Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь в трудовых коллективах

Председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон встретился с трудовыми коллективами Автопарка №10 г. Лунинца и СДЮШОР. Основная тема встреч — обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Игорь Иванович обозначил основные изменения и дополнения, которые предлагается внести в Основной Закон.

Все статьи выносились на обсуждение, но статья 15 о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны подверглась бурному обсуждению. Все единогласно высказали своё положительное мнение по данной статье.

Профсоюзный лидер напомнил, что мнения, относительно содержания проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения по его совершенствованию можно направить в Национальный центр правовой информации.