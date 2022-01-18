Обучающий курс «основы предпринимательской деятельности» со стипендией и компенсацией расходов, но не для всех (Лунинецкий район)

Информация для безработных и граждан, осуществляющих уход за ребёнком в возрасте до трех лет

Управление по труду, занятости и социальной защите комплектует группу для направления на обучение по программе обучающего курса «основы предпринимательской деятельности» (срок обучения – 2 недели).

Гражданам, направленным на подготовку, в период обучения выплачивается стипендия, компенсируются расходы по оплате проездных документов к месту учёбы и обратно.

Во время обучения граждане получают необходимые знания для начала собственного дела: основ предпринимательства, правового обеспечения предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, бизнес-планирования, налогообложения юридических и физических лиц.

По окончании подготовки гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, предоставляется возможность получения субсидии для обеспечения самозанятости.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 10, тел. 3-11-40, 3-37-25).