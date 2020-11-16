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Очередной прием граждан пройдет в общественной приемной 17 ноября

С целью сбора предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь в Лунинецком районе продолжает работу общественная приемная.

Прием граждан проводится на базе общественной приемной РОО “Белая Русь” еженедельно по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00.

17 ноября прием граждан проведет начальник отдела по образованию райисполкома Людмила Михайловна Ковшик.

Обращаем внимание, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

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