Очередной сезон летних вечеров открылся в Микашевичах

Концертной программой шоу-балета «Феерия» открылся очередной сезон летних вечеров на площади Дворца культуры в Микашевичах.

Несмотря на то, что выступление длилось всего час, гости сумели удивить местных зрителей благодаря оригинальным образам, безупречному вокалу и неповторимой хореографии. В концерте приняли самое активное участие и сами горожане – аплодисменты звучали непрерывно, маленькие непоседы танцевали у сцены, а взрослые дружно подпевали исполнителям на сцене.

Хочется отметить, что артисты «Феерии» были со зрителями «на связи» на протяжении всей программы. Они неоднократно спускались в импровизированный зал под открытым небом, чтобы быть поближе к публике. К слову, шоу «Феерия» – один лучших из профессиональных коллективов Беларуси. В его арсенале более 50 ярких номеров самых разных стилей и направлений.

Фото Анатолия Труса.