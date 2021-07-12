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Очередной сезон летних вечеров открылся в Микашевичах

Концертной программой шоу-балета «Феерия» открылся очередной сезон летних вечеров на площади Дворца культуры в Микашевичах.

Несмотря на то, что выступление длилось всего час, гости сумели удивить местных зрителей благодаря оригинальным образам, безупречному вокалу и неповторимой хореографии. В концерте приняли самое активное участие и сами горожане – аплодисменты звучали непрерывно, маленькие непоседы танцевали у сцены, а  взрослые дружно подпевали исполнителям на сцене.

Хочется отметить, что артисты «Феерии» были со зрителями «на связи» на протяжении всей программы. Они неоднократно спускались в импровизированный зал под открытым небом, чтобы быть поближе к публике. К слову, шоу «Феерия» – один лучших из профессиональных коллективов Беларуси. В его арсенале более 50 ярких номеров самых разных стилей и направлений.

Фото Анатолия Труса.

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Наталья Лялюк

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