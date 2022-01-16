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Ольга Арабей: “Государство берет на себя ответственность за сохранение исторической памяти” (Лунинецкий район)

16.01.2022
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Ольга Арабей, первый секретарь Лунинецкой районной организации общественного объединения «БРСМ»:

 – Изменения и дополнения Конституции является важнейшим элементом трансформации страны. Они определяют программу нашего будущего и характеризуют наше настоящее. Сегодня каждому гражданину предоставляется уникальная возможность принять участие в важном политическом событии – в формировании нашего будущего с ориентиром на многолетний опыт поколений.

Очень важно, что в предложенной Конституции, государство берет на себя ответственность за сохранение исторической памяти и не позволит неверно подавать факты, истинность которых подтверждена и не вызывает сомнений!

В новой редакции Конституции закрепляется ценность семьи. Смотря на Запад, мне, как христианке, становится страшно, что исчезают понятия мама и папы, заключаются однополые браки. Святость семьи, как союза мужчины и женщины, – основа христианской морали.

 Глубоко уверена, что наша обновленная Конституция, закрепляя сохранение исторической памяти, основы семьи и брака, другие прогрессивные положения, рано или поздно, будет высоко оценена мировым сообществом.

По материалам vk.com/club79589289

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