Определены безопасные места для купания в Лунинецком районе

В Беларуси со 2 мая начинается купальный сезон. Решением Лунинецкого исполнительного комитета в районе определены пять безопасных мест для купания, где организованы спасательные посты. Это озеро Белое, пруд «Бохоново», озеро Белое СОЛ «Спутник», пруд в Микашевичах на пересечении улиц Парковая и Озерная и озеро Шальное.

С начала 2021 года на водоемах Брестской области погибло 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Все несчастные случаи с гибели людей на воде произошли в неприспособленных, необследованных, опасных и запрещенных для купания местах.

Районная организация ОСВОД просит жителей района быть предельно внимательными в период отдыха у воды и строго соблюдать меры безопасности на водоемах.