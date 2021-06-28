ОСВОД напоминает о правилах поведения на воде

Лето в разгаре, стоит аномальная жара. Температура воды в водоемах выше 25 градусов, все массово направились к воде.

Как рассказала председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, с начала года по в Брестской области утонуло 28 человек, из них трое детей; только в июне погибло15 человек. В Лунинецком районе за данный период утонул в проруби 1 ребенок дошкольного возраста.

Трагедии на воде происходят по разным причинам, чаще всего по причине алкогольного опьянения, дети гибнут по недосмотру взрослых. Этих смертей можно избежать, если соблюдать простые правила от ОСВОД. Запрещается:

купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения (пиво не является исключением).

оставлять детей без при присмотра взрослых, дети дошкольного возраста, учитывая их возрастные особенности должны находиться в шаговой доступности от взрослого. Дошкольники не ищут опасности, они просто играют. (Статья 159 часть 2 «Оставление в опасности»).

заплывать за ограничительные знаки и купаться в запрещенных местах и опасных местах. Купайтесь только на специально оборудованных пляжах.

прыгать и нырять в незнакомых местах, с мостов, причалов, пристаней, с плавательных средств. Чтобы не повредить шею и позвоночник глубина должна быть не менее 4 метров, а дно очищено от посторонних предметов.

удаляться от берега на матрасах. надувных камерах и кругах, плотах и др., так как они не являются надежными плавательными средствами.

стирать белье и купать животных на общественных пляжах.

Помните, купающийся человек нуждается в помощи, если:

он держит голову низко в воде, рот на уровне воды;

наклоняет голову назад, открывая рот;

у него стеклянные и пустые глаза, не фокусируется взгляд или глаза вообще закрыты;

волосы на лбу или на глазах;

не пользуется ногами, стоит в воде вертикально;

пытается выбраться из воды как по веревочной лестнице, все движения совершает под водой.

Эти признаки кажутся нехарактерными, но, заметив хотя бы один из них, стоит спросить у человека, все ли с ним в порядке. Если ответом будет молчание – у вас не более 5 мин для того, чтобы его спасти.

ОСВОД предлагают следующий алгоритм действий:

привлечь внимание окружающих криком «Человек тонет!»;

вызвать скорую помощь;

прежде чем бросаться в воду вслед за тонущим, оцените свои силы;

раздеться и потом уже плыть к утопающему, желательно захватить с собой надувной круг или другое плавательное средство;

если человек лежит на животе или «стоит» в воде, поверните его на спину, потянув на волосы или подбородок;

не давайте утопающему схватить себя, разверните его спиной;

если человек уже погрузился под воду, прежде чем нырять за ним, оглянитесь вокруг, чтобы запомнить ориентиры;

обнаружив утопающего на дне, хватайте его за волосы и, оттолкнувшись от дна, всплывайте на поверхность.

если человек не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов изо рта в рот;

на берегу делайте реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи.

Берегите себя и своих близких! Пусть вода будет только источником радости и здоровья!