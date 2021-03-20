ОСВОД просит воздержаться от посещения водоемов в период интенсивного таяния льда

Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны и осторожны в период интенсивного таяния льда, когда дневная температура значительно выше ноля, а ночная только на несколько градусов ниже. Лед на водоемах района тонкий, рыхлый, в некоторых местах отошел от берега. Такой лед уже непрочный и представляет серьезную опасность для жизни. Несмотря на погодные условия, некоторые рыбаки пренебрегают мерами безопасности и выходят на лед водоемов.

ОСВОД обращается ко всем жителям Лунинетчины с убедительной просьбой воздержаться от посещения водоемов в данный период. Следует помнить, что падение в холодную воду часто заканчивается трагичными последствиями. Для спасения самого себя и других рыбаку нужно иметь спасательный жилет, веревку с грузом на конце и другие спасательные средства. Помните – вода и алкоголь несовместимы. От соблюдения мер предосторожности во время рыбалки зависит ваша жизнь.

Уважаемые родители! Ужасная трагедия случилась 5 марта в Столинском районе, на мелиоративном канале погиб школьник 7 лет. Двое одноклассников возвращались домой после школы и решили покататься на льду, лед проломился и дети стали тонуть. Одного ребенка спас проходящий подросток 12 лет, другого не успел.

В Лунинецком районе трагический случай с ребенком младшего дошкольного возраста произошел 14 марта в д.Велута. На некоторое время ребенок выпал из поля зрения взрослых и оказался на водоеме во дворе дома. Убедительно просим не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых у воды и находитесь от них в шаговой доступности.

Председатель Лунинецкой районной организации ОСВОД Любовь Гуторова.