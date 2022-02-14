Отключение электроэнергии в Цне, Ситнице и Микашевичах

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в в д.Цна ул. 17 Сентября (2-16, 1-41),Калинковича (1-27, 2-36), Тихая (10-22),Мира (8-38, 9-41), пер.Мира, Садовая (21,31), Каленковича,48,52, Садовая (1-15, 2-14), Тихая (1-21, 2-8), 17 Сентября,79 в период времени с 09.00 до 17.00 14.02.2022.

В связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в

в д. Ситница уд.Пролетарская, Зелёная, Школьная, Западная, пер. Школьный, Молодежная, Садовая, Набережная, Лесная д. Гряда ул. Крестьянская, Луговая, Пионерская, 8 Марта

х.Клепец

г. Микашевичи ул. Маяковского в период времени с 10.00 до 17.00 16.02.2022.