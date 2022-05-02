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Отключение электроэнергии в деревнях Люща и Язвинки Лунинецкого района

02.05.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д. Люща ул. Лесная, Новосёлов, Мира, Я. Колоса в период времени с 09.00 до 17.00 04.05.2022

д. Люща ул. Железнодорожная в период времени с 09.00 до 17.00 05.05.2022

д. Язвинки ул. Ленина (35-105, 36-62, 66-116), Тихая (1-17, 2-12) в период времени с 09.00 до 17.00 06.05.2022

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