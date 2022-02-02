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Отключение электроэнергии в Лунине и Озернице (Лунинецкий район)

02.02.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в в д.Лунин ул.Садовая (5-71), Молодежная (12-70), Комсомольская, Солнечная, Криничная, п.Полесский ул.Новая, (1-49), 8 Марта (1-35) в период времени с 10.00 до 16.00 03.02.2022.

Также в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 10.00 до 17.00 02.02.2022.

д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 09.00 до 17.00 03.02.2022.

д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 09.00 до 17.00 04.02.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства.
Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается
на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.

 

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