Отключение электроэнергии в Лунине и Озернице (Лунинецкий район)

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в в д.Лунин ул.Садовая (5-71), Молодежная (12-70), Комсомольская, Солнечная, Криничная, п.Полесский ул.Новая, (1-49), 8 Марта (1-35) в период времени с 10.00 до 16.00 03.02.2022.

Также в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 10.00 до 17.00 02.02.2022.

д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 09.00 до 17.00 03.02.2022.

д. Озерница ул. Зелёная (43-73, 56-86) в период времени с 09.00 до 17.00 04.02.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается

на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.