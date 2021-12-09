Новости района

Отключение электроэнергии в Редигерово и Вульке 1

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

10 декабря:

с 9.00 до 17.00

  • аг. Вулька 1
        • ул. Луговая,
        • Школьная,
        • Новая;

10 и 11 декабря:

с 9.00 до 17.00

  • аг. Редигерово
        • ул. Новая (40-56, 55-59),
        • Механизаторская,
        • Банная (26-34),
        • Центральная,
        • Молодежная;
        • пер. Зеленый;

Приносим свои извинения за временные неудобства.

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Red

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