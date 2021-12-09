Отключение электроэнергии в Редигерово и Вульке 1

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

10 декабря:

с 9.00 до 17.00

аг. Вулька 1 ул. Луговая, Школьная, Новая;



10 и 11 декабря:

с 9.00 до 17.00

аг. Редигерово ул. Новая (40-56, 55-59), Механизаторская, Банная (26-34), Центральная, Молодежная; пер. Зеленый ;



Приносим свои извинения за временные неудобства.