Новости района
Отключение электроэнергии в Редигерово и Вульке 1
Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:
10 декабря:
с 9.00 до 17.00
- аг. Вулька 1
- ул. Луговая,
- Школьная,
- Новая;
10 и 11 декабря:
с 9.00 до 17.00
- аг. Редигерово
- ул. Новая (40-56, 55-59),
- Механизаторская,
- Банная (26-34),
- Центральная,
- Молодежная;
- пер. Зеленый;
Приносим свои извинения за временные неудобства.