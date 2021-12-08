Отключение света в Любачине, Обрубе, Вичине и Редигерово

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач, оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

9 декабря:

с 9.00 до 17.00

г. Лунинец ул. Пнище – 28-54, 35, 47, 57; Вишнёвая – 15-47; Костюшко – 18-52, 21-47;

аг. Любачин ул. Советская, Запольная, Набережная, п ер. Мостовой;

д. Обруб ул. Лесная ;



с 11.00 до 17.00

д. Вичин

ул. Сосновская Хуторская ;

аг. Редигерово

ул. Новая (40-56, 55-59), Банная (26-34), Механизаторская, Центральная, Молодежная; пер. Зеленый ;



10 декабря:

с 11.00 до 17.00

аг. Редигерово

ул. Новая (40-56, 55-59), Механизаторская, Банная (26-34), Центральная, Молодежная; пер. Зеленый ;



Приносим свои извинения за временные неудобства.