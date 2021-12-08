Новости района

Отключение света в Любачине, Обрубе, Вичине и Редигерово

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач, оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:

9 декабря:

с 9.00 до 17.00

  • г. Лунинец
          • ул. Пнище – 28-54, 35, 47, 57;
          • Вишнёвая – 15-47;
          • Костюшко – 18-52, 21-47;
  • аг. Любачин
          • ул. Советская,
          • Запольная,
          • Набережная,
          • пер. Мостовой;
  •  д. Обруб
          • ул. Лесная;

с 11.00 до 17.00

  • д. Вичин
        • ул. Сосновская
        • Хуторская;
  • аг. Редигерово
        • ул. Новая (40-56, 55-59),
        • Банная (26-34),
        • Механизаторская,
        • Центральная,
        • Молодежная;
        • пер. Зеленый;

10 декабря:

с 11.00 до 17.00

  • аг. Редигерово
        • ул. Новая (40-56, 55-59),
        • Механизаторская,
        • Банная (26-34),
        • Центральная,
        • Молодежная;
        • пер. Зеленый;

Приносим свои извинения за временные неудобства.

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