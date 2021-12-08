Новости района
Отключение света в Любачине, Обрубе, Вичине и Редигерово
Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач, оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия:
9 декабря:
с 9.00 до 17.00
- г. Лунинец
- ул. Пнище – 28-54, 35, 47, 57;
- Вишнёвая – 15-47;
- Костюшко – 18-52, 21-47;
- аг. Любачин
- ул. Советская,
- Запольная,
- Набережная,
- пер. Мостовой;
- д. Обруб
- ул. Лесная;
с 11.00 до 17.00
- д. Вичин
- ул. Сосновская
- Хуторская;
- аг. Редигерово
- ул. Новая (40-56, 55-59),
- Банная (26-34),
- Механизаторская,
- Центральная,
- Молодежная;
- пер. Зеленый;
10 декабря:
с 11.00 до 17.00
- аг. Редигерово
- ул. Новая (40-56, 55-59),
- Механизаторская,
- Банная (26-34),
- Центральная,
- Молодежная;
- пер. Зеленый;
Приносим свои извинения за временные неудобства.