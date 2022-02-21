Открытый диалог “Сила Основного Закона” в военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов

Первый секретарь Лунинецкого РК ОО «БРСМ» Ольга Арабей выступила в формате открытого диалога “Сила Основного Закона” в военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов, где обсудили основные изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь и предстоящий референдум.

А так же в преддверии Дня Защитника Отечества Ольга Арабей поздравила мужчин и пожелала крепкого здоровья, бодрости, силы духа и мирного неба над головой.