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Открывается сезон охоты на тетерева

С 20 марта открывается сезон охоты на самцов тетерева, который продлится по 10 мая. Охота проводится ежедневно в период времени с 03.00 до 09.00 часов.

Как рассказал старший государственный инспектор Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Монич, стоит выбирать ружейный способ охоты из засады, с подхода. Разрешается использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с применением патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. 

За незаконную добычу тетерева налагается штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 60 базовых величин.

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L N

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