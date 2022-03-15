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Паспорта в День Конституции получили школьники из Лунинецкого района

15.03.2022
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Всебелорусская патриотическая акция «Мы-граждане Беларуси” стартовала в День Конституции Республики Беларусь.

 
Традиционно к этой дате приурочено вручение паспортов лучшим школьникам, которые достигли 14-летнего возраста. Торжественные мероприятия прошли в Лунинецком ЦДТ и Микашевичской гимназии имени В. И. Недведского.


Слова поздравлений и наказа полноценным гражданам страны прозвучали от председателя райисполкома Александра Пачко, руководителей районных организаций БРСМ и “Белая Русь” – Ольги Арабей и Людмилы Казадаевой.

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L N

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