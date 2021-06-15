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Патриотический велопробег провели сотрудники Лунинецкого РОСК

22 июня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Накануне этой даты сотрудники районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь провели патриотический велопробег в Мелесницу.

Деревня была сожжена 1 октября 1943 года. В этот день фашисты расстреляли 183 жителя и сожгли 74 двора.

Сотрудники РОСК почтили память жертв войны у обелиска, установленного в населенном пункте.

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