Первое зерно

Первая машина с зерном нового урожая сегодня приехала на Лунинецкий производственный участок ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

Водителя государственного предприятия “Вульковский рассвет” Николая Вераса, который в этом году отметит 20-летний трудовой юбилей в хозяйстве, встретили председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок, начальник производственного участка Сергей Савина.

По традиции водителю, который первым доставил зерно, вручили памятные подарок.

Напряженные дни сейчас не только в тех, кто убирает урожай, но и у тех, кто осуществляет его приемку. Сразу после доставки зерно проходит лабораторный анализ. Качество сырья с помощью современных приборов определяют техник-лаборант Людмила Кузьмич и радиолог Галина Швед.

По словам Сергея Савины, в этом году хозяйства района должны засыпать в государственные закрома 7000 тонн зерновых.