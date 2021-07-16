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Первое зерно

Первая машина с зерном нового урожая сегодня приехала на Лунинецкий производственный участок ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

Водителя государственного предприятия “Вульковский рассвет” Николая Вераса, который в этом году отметит 20-летний трудовой юбилей в хозяйстве, встретили председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок, начальник производственного участка Сергей Савина.

По традиции водителю, который первым доставил зерно, вручили памятные подарок.

Напряженные дни сейчас не только в тех, кто убирает урожай, но и у тех, кто осуществляет его приемку. Сразу после доставки зерно проходит лабораторный анализ. Качество сырья с помощью современных приборов определяют техник-лаборант Людмила Кузьмич и радиолог Галина Швед.

По словам Сергея Савины, в этом году хозяйства района должны засыпать в государственные закрома 7000 тонн зерновых.

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