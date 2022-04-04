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Первый заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

04.04.2022
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9 апреля с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит первый заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Савина Александр Иванович по вопросам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения продовольствием, фермерства, лесного хозяйства, земельных ресурсов и геодезии, охраны окружающей среды.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

 

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