По улице 50 лет Октября в Лунинце хотят построить административно-торговое здание
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) В Г. ЛУНИНЦЕ
|Предмет аукциона
|Право проектирования и строительства объекта «Строительство административно–торгового здания по ул.50 лет Октября,4 в г.Лунинце»
|Дата, время, место проведения аукциона
|22.04.2022, 11.00, Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж)
|Место, дату и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов
Прием заявлений осуществляется с 18.03.2022 по 18.04.2022, с 9.00 до 12.00, Брестсткая обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7.
Для участия участник представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий расчетный счет указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает соглашение.
Кроме того предоставляется:
юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.
Регистрация участников — 22.04.2022 с 10.30 до 11.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию)
|Краткая информация о расположенных на земельных участках капитальных строениях (зданиях, сооружениях), подлежащих сносу, об условиях сноса и ориентировочном размере убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов
|На земельном участке расположены объекты недвижимости, размер убытков которых составляет 50,00 (пятьдесят) белорусских рублей
|Краткая информация
Обязательство заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в соответствии с пунктом 6 решения Лунинецкого райисполкома от 25.01.2022 №106.
Начальная цена предмета аукциона – 11 801,54 (одиннадцать тысяч восемьсот один белорусский рубль, 54 копейки).
В течении 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо в течении 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся внести суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определённых соответствующим протоколом аукционных торгов в счет:
оплаты за предмет аукциона победителем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов;
компенсации расходов, понесенных районным бюджетом, по подготовке земельно – кадастровой документации, архитектурно – планировочное задание и технический условий на размещение объектов;
возмещение суммы затрат Лунинецкому филиалу РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для ее проведения.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 (десять) процентов от начальной цены предмета аукциона, и равен 1 180,15 (одна тысяча сто восемьдесят белорусских рублей, 15 копеек) белорусских рублей, вносится на р/с №BY58AKBB36002210019070000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минска, код банка AKBBBY2X, получатель платежа – ГУ Минфина по Брестской области, назначение платежа 04002, УНП 200676206. Задаток вносится до подачи заявления для участия в аукционе.
До подачи заявления, участник (при необходимости) вправе ознакомится на местности с земельным участком. Визуальный, камеральный осмотр осуществляется желающими самостоятельно.
Срок аренды земельного участка составляет 49 (сорок девять) лет.
|Адрес и номер контактного телефона комиссии или государственной организации.
|Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74 (2-й этаж, кабинет №7), телефон 8(1647) 2-33-47.