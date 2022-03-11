По улице 50 лет Октября в Лунинце хотят построить административно-торговое здание

Прием заявлений осуществляется с 18.03.2022 по 18.04.2022, с 9.00 до 12.00, Брестсткая обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7.

Для участия участник представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий расчетный счет указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает соглашение.

Кроме того предоставляется:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Регистрация участников — 22.04.2022 с 10.30 до 11.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию)