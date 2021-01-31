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Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление наградили в горисполкоме

Андрей Ганисевский и Валерий Красникевич

Рабочая комиссия подвела итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений и частных домовладений, расположенных на территории Микашевич. Награждение победителей стало завершением январского заседания горисполкома.
– По новогоднему оформлению улиц и дворов проведен внушительный фронт работы, – подчеркнул и.о. председателя Валерий Красникевич. – Не остались в стороне от создания праздничной атмосферы многие трудовые коллективы, предприниматели и обычные жители. Световая иллюминация и тематические декоративные элементы превратили Микашевичи в настоящий сказочный городок.
Значительно преобразились в эти зимние дни СШ №1, гимназия им. В.И. Недведского, ясли-сады №№1, 2 и 4, филиал ТЦСОН, инспекция животного и растительного мира. Разноцветными огнями засияли аптека №85, магазины «Петруха», «Полесье», «Мега-опт», «Краля», отделения – охраны, почтовой связи и «Белагопромбанка», кафе «Пралеска», жилищно-строительные кооперативы «Муравей» и «Гранит-2», другие городские объекты.
Тройку призеров среди организаций и предприятий г. Микашевичи составили Дворец культуры РУПП «Гранит» (генеральный директор Эдуард Гавилкович), местное лесничество (руководитель Владимир Галик) и горисполком (и.о. председателя Валерий Красникевич). Лучшими среди торговых объектов различной формы собственности назвали павильон «Три клена», магазины «Центральный» и «Дело техники». Среди учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы диплом I степени у филиала №1 «Микашевичская больница», который возглавляет Андрей Ганисевский. Второго места удостоена СШ №2 под руководством Эдуарда Ярмолича, а третье разделили ясли-сад №3 (заведующий Людмила Мищенко) и ЦДТ (директор Елена Савчук).
Среди частных подворий вне конкуренции была усадьба Михаила Сычевича по ул. Залинейной, 7а. На второй позиции – дом Владимира Радковца (ул. Молодежная, 58), на третьей – Александр Шуляк (ул. Вишневая, 12). Кроме этого, за организацию новогоднего оформления, создание праздничного и яркого облика общегородской территории дипломом наградили главного инженера бывшего КУПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ» Александра Коноплицкого.
Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.

Одно из украшений территории больницы
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Наталья Лялюк

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