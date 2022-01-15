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Под контролем ГАИ автодорога М-10 (Лунинецкий район)

15.01.2022
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С 14 по 17 января ГАИ Брестчины проводит рейдовые мероприятия с массированной отработкой аварийно-опасных участков автомобильной дороги М-10 «Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин», используя смешанный контроль за дорожным движением, организованный одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и транспортных средствах без специальной цветографической окраски. Для осуществления качественного контроля за дорожной безопасностью используются мобильные и стационарные датчики контроля скорости.

Рейдовые мероприятия проводятся с целью предупреждения и профилактики фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, превышения установленной скорости движения, нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, уязвимыми участниками дорожного движения, в особенности находящимися в состоянии опьянения.

 

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