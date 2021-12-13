Под контролем ГАИ – железнодорожные переезды



Известно, что переезды являются зонами повышенной опасности для автомобилистов, поскольку по ним проезжают поезда на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно, и для этого им в лучшем случае требуются сотни метров.

– Столкновение транспортного средства с поездом – это серьезный вид дорожно-транспортных происшествий, – рассказывает начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович. – Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия. В период с 16 по 18 декабря Госавтоинспекция совместно с представителями стрелковых команд военизированной охраны и добровольных дружин проведет рейдовые мероприятия по выявлению нарушений водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов. Наши сотрудники проведут отработки железнодорожных переездов. Призываем водителей быть более бдительными и не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах. Напоминаем, что при подъезде к железнодорожному переезду необходимо убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.

В указанный период будут также проводиться отработки станций, остановочных пунктов и перегонов с целью предупреждения фактов распития спиртных напитков и пива, нахождения на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, а также прохода или нахождения на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для перехода.