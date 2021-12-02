Под пристальное внимание сотрудников ГАИ попадут таксисты

Транспорт, осуществляющий перевозку пассажиров, комплексно проверят в Лунинецком районе 3–6 декабря, сообщили начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович.

В эти дни пройдут рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности автомобильных перевозок, соблюдения требований законодательства в области транспортной деятельности, при осуществлении перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок пассажиров автомобилями такси.

Сотрудники ГАИ, как и прежде, особое внимание обратят на факты управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, лицами не имеющими права управления транспортными средствами, выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, оказывающих негативное влияние на дорожную обстановку, нарушение режима труда и отдыха.