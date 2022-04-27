Подготовка к купальному сезону. В Лунинецком районе будет функционировать 6 пляжей

Пять новых спасательных постов планируется организовать в Брестской области к купальному сезону, сообщил начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Владимир Нестеров.

Новшество обусловлено тем, что органы власти на местах утвердили дополнительные зоны отдыха на водоемах. Так, постоянный спасательный пост появится на так называемом Брестском море — популярной у жителей областного центра рекреационной зоне в урочище Красный Двор. Сезонные спасательные посты должны открыться на реке Пина в Пинске, Ивацевичском водоеме, на озере в деревне Мельники Малоритского района и озере Паперня у городского поселка Ружаны.

В Лунинецком районе основные мероприятия по подготовке к купальному сезону закреплены в решениях райисполкома №545 от 28.03.2022 г. «О мерах по обеспечению безопасности граждан на водных объектах Лунинецкого рафйона» и №583 от 30.03.2022 г. «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водах района и подготовке к купальному сезону 2022 года».

В этом сезоне на Лунинетчине будет разрешено купание на шести пляжах: на озере Белое, в том числе в СОЛ «Спутник», на пруду в г. Микашевичи на пересечении улиц Парковой и Озерной, на водоемах Бохоново, на озерах Шальное и Вульковское. За порядком и безопасностью тут будут следить матросы спасательных постов ОСВОД.

Сейчас в области функционируют 8 спасательных станций и 27 спасательных постов. Безопасность на водоемах обеспечивают 185 штатных работников областной организации ОСВОД. На период купального сезона дополнительно принимают на работу еще около 80 матросов-спасателей.

В прошлом году на нужды водолазно-спасательной службы области было выделено Br150 тыс. Благодаря этому была значительно обновлена база спасательных станций и водолазное снаряжение (спасательные средства, средства водолазных спусков). В этом году на укрепление материально-технической базы ОСВОД из областного бюджета направят еще Br140 тыс.

Практически на всех административных территориях области уже начата работа по подготовке мест отдыха на водоемах к купальному сезону: обследуются акватории и инфраструктура, идет очистка дна и пляжей, устраняются ранее выявленные нарушения.

В этом году решениями горрайисполкомов для купания в области определены 103 зоны отдыха. Из них 19 закреплены за санаторно-курортными и оздоровительными организациями и фактически являются закрытыми, четыре — платные (по две в Брестском и Пинском районах).-

По материалам Белта и Лунінецкія навіны