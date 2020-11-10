Поджег привел к потере 180 тонн соломы в “Дворецком”

Возгорания на объектах сельского хозяйства – явление нечастое, но достаточно затратное. Подобные случаи регистрируются и на территории Лунинецкого района.

Как рассказала старший инспектор РОЧС Марина Кочура, причинами пожаров обычно становятся неосторожное обращение с огнем, детская шалость или умышленные действия. Последние, например, привели к потере 180 тонн соломы в ОАО “Дворецкий”. Установлено, что именно поджег уничтожил две скирды, которые размещались недалеко от МТФ №1 в Яжевках. А вот в Запросье хранилище для сена осталось без крыши по вине несовершеннолетних.