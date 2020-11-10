Новости районаПроисшествия

Поджег привел к потере 180 тонн соломы в “Дворецком”

Возгорания на объектах сельского хозяйства – явление нечастое, но достаточно затратное. Подобные случаи регистрируются и на территории Лунинецкого района.
 
Как рассказала старший инспектор РОЧС Марина Кочура, причинами пожаров обычно становятся неосторожное обращение с огнем, детская шалость или умышленные действия. Последние, например, привели к потере 180 тонн соломы в ОАО “Дворецкий”. Установлено, что именно поджег уничтожил две скирды, которые размещались недалеко от МТФ №1 в Яжевках. А вот в Запросье хранилище для сена осталось без крыши по вине несовершеннолетних. 
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинчане завоевали золото на Кубке Беларуси федерации пауэрлифтинга

Лунинчане завоевали золото на Кубке Беларуси федерации пауэрлифтинга

Photo of Крупное поражение потерпел “Гранит” от одного из лидеров чемпионата

Крупное поражение потерпел “Гранит” от одного из лидеров чемпионата

Photo of БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам

БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам

Photo of В выходные дни ГАИ усилит контроль за нетрезвыми

В выходные дни ГАИ усилит контроль за нетрезвыми

Photo of Церемония возложения венков прошла на площади Ленина в Лунинце

Церемония возложения венков прошла на площади Ленина в Лунинце

Photo of Проезд бизнес-класса Минск – Пинск назначается с 13 декабря

Проезд бизнес-класса Минск – Пинск назначается с 13 декабря

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть